La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el acuerdo al que llegó anoche con gasolineros para bajar a 27 pesos el precio del diésel es temporal y en espera de que acabe pronto la guerra en Medio Oriente.

“Por supuesto que este es un acuerdo temporal, porque está muy alto el precio del petróleo por la guerra en Irán. Esperamos que pronto se resuelva este asunto que está afectando al mundo entero y entonces ya regresaríamos a una condición normal. Mientras siga esta condición en donde el petróleo por la guerra, por el cierre del Estrecho de Ormuz, por esa razón está alto el precio del petróleo, mientras siga esta condición pues todos pusimos de nuestra parte para ayudar a las familias mexicanas y a la economía nacional. Esperemos que no dure mucho esta circunstancia y que regresemos a una situación ya donde haya una competencia normal”.

Pero además, reiteró, el acuerdo es voluntario y queda a la decisión de los propios gasolineros si lo mantienen o incluso si bajan más el precio. (Por Arturo García Caudillo)