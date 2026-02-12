La Fiscalía General de la República informó el aseguramiento de 82 mil 200 litros de hidrocarburo presuntamente ilícito y 149 vehículos durante un operativo coordinado con fuerzas federales y estatales en Minatitlán, Veracruz.

La acción derivó de cuatro órdenes de cateo cumplimentadas por la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

En los inmuebles intervenidos se localizaron tractocamiones, autotanques, semirremolques, plataformas y tanques de almacenamiento, además de 30 mil litros adicionales resguardados en contenedores.

La Fiscalía Especializada de Control Regional abrió una carpeta de investigación por posesión ilícita de combustible; los bienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal y, hasta ahora, no se reportan personas detenidas.