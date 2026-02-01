Elementos de la Policía Metropolitana aseguraron una finca en el fraccionamiento Hacienda de Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga, presuntamente utilizada como bodega por una banda dedicada al robo y desmantelamiento de motocicletas.

La intervención se originó tras reportes anónimos que alertaban sobre estas actividades, lo que permitió a los oficiales ubicar a dos hombres que empujaban una moto sin placas hacia un domicilio en el cruce de Nacaome y Comayagua.

Al verificar la unidad, confirmaron que contaba con reporte de robo reciente y, tras obtener una orden de cateo, localizaron en el interior otras cuatro motocicletas (algunas con números de serie borrados) y un motor robado en enero.

Israel “N”, de 23 años, y Roberto “N”, de 44, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. (Por Edgar Flores Maciel)