Como parte del operativo Altos Norte, elementos de la Policía Regional aseguraron un vehículo con blindaje artesanal, conocido como “monstruo”, junto con más de 50 cartuchos útiles de distintos calibres.

El hallazgo ocurrió en el camino al Rancho Los Barrenos, cerca de la Delegación El Mirador, donde varios sujetos abandonaron una camioneta Ford Super Duty roja y huyeron al notar la presencia policial.

En el interior localizaron 51 cartuchos, un cargador para fusil AK-47 y una caja con ponchallantas.

El vehículo y el material bélico fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que investiga la identidad y paradero de los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)