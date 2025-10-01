Un hombre de 60 años resultó herido de bala durante un asalto violento ocurrido anoche afuera de una tienda de autoservicio en el cruce de Esteban Alatorre y Cairo, en la colonia Libertad de Guadalajara.

Cuatro sujetos armados lo interceptaron para exigirle las llaves de su camioneta; al negarse, uno de ellos le disparó en la pierna derecha antes de escapar en una pickup rumbo al sur.

Paramédicos municipales auxiliaron al hombre y lo trasladaron a un puesto de socorros en estado regular. La Fiscalía de Jalisco revisa videos de vigilancia para identificar a los agresores, quienes siguen prófugos. (Por Edgar Flores Maciel)