Un hombre de 60 años resultó herido de bala durante un asalto violento ocurrido anoche afuera de una tienda de autoservicio en el cruce de Esteban Alatorre y Cairo, en la colonia Libertad de Guadalajara.
Cuatro sujetos armados lo interceptaron para exigirle las llaves de su camioneta; al negarse, uno de ellos le disparó en la pierna derecha antes de escapar en una pickup rumbo al sur.
Paramédicos municipales auxiliaron al hombre y lo trasladaron a un puesto de socorros en estado regular. La Fiscalía de Jalisco revisa videos de vigilancia para identificar a los agresores, quienes siguen prófugos. (Por Edgar Flores Maciel)
Balean a hombre durante asalto en la Col. Libertad de Guadalajara
Un hombre de 60 años resultó herido de bala durante un asalto violento ocurrido anoche afuera de una tienda de autoservicio en el cruce de Esteban Alatorre y Cairo, en la colonia Libertad de Guadalajara.