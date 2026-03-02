Elementos de la Policía de Tonalá localizaron la mañana de este lunes un camión tipo pipa abandonado y cargado con combustible aparentemente robado en el poblado de Tololotlán, en el cruce de las calles San Francisco y Fresno, tras atender un reporte del C5.

Durante la inspección en la zona, los oficiales detectaron además dos tomas clandestinas que se encontraban cerradas, por lo que no representaban un riesgo inmediato para la población.

Al sitio acudieron elementos de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como personal de Protección Civil y Bomberos, quienes realizan las maniobras correspondientes para garantizar la seguridad del área.

La zona permanece acordonada mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia del combustible y localizar a los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)