Hoy inicia la dispersión de recursos de los programas sociales, que incluye adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras, correspondientes al bimestre marzo-abril, así lo confirmó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

“18.8 millones de personas recibirán durante marzo su pago por este bimestre, que es marzo abril, con una inversión de 104 mil 695 millones de pesos en inversión social para nuestros derechohabientes y beneficiarios. Y el calendario de pago, empezaremos el día de hoy con la letra A y vamos a concluir el día 26 de marzo con la letra Z”.

También se entregará el apoyo del Programa Sembrando Vida, aunque este es mensual. (Por Arturo García Caudillo)