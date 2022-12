Por primera vez en una evaluación oficial los ciudadanos dieron calificación aprobatoria al servicio de transporte público convencional, asegura el secretario de transporte Diego Monraz Villaseñor.

Señala que en el más reciente estudio del Instituto Metropolitano de Planeación la población entrevistada dio una calificación de 7.2.

“Qué es lo que evaluó más positivo la ciudadanía? Que ya no andan a las carreras correteando el pasaje porque ya son ruta empresa, ya no es hombre camión que compiten por el pasaje. Segundo, que ya no se distrae tanto el chofer en la cobranza y en el trato con los usuarios porque ya hay un sistema de pago electrónico. Tercero, que las nuevas unidades ya empiezan a sentirse”.

La calificación más baja que ha recibido el transporte público fue de 4.2 en 2016. (Por José Luis Escamilla)