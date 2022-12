Advierte el presidente municipal de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez Barragán, que no permitirá que basura de la zona metropolitana de Guadalajara sea depositada en su territorio.

Señala que, si bien algunos vecinos de Tonalá han depositado su basura en calles de Zapotlanejo, no ha sido algo exagerado.

“Tenemos permanencia en nuestro vertedero para que eso no suceda. No nos vamos a convertir en el tiradero de la zona metropolitana. Zapotlanejo tiene líder y el líder es todo un equipo de trabajo además de la sociedad que no vamos a permitir que eso suceda mientras yo esté.”

El presidente municipal de Zapotlanejo dijo que la empresa que tiene concesionado el servicio de recolección de basura es la única que puede llevar residuos al tiradero municipal. (Por José Luis Escamilla / Foto: Facebook)