La Fiscalía General de la República abrió cuatro carpetas de investigación tras el aseguramiento de seis tomas clandestinas de hidrocarburo en los municipios de Tala, Tlajomulco de Zúñiga y Atotonilco El Alto.

Los hallazgos fueron reportados por personal de Seguridad Física de Pemex en el poliducto Salamanca-Guadalajara. En Tala se localizaron cuatro tomas en el tramo Castillo-Zapopan, cerca del poblado San Isidro Mazatepec. En Tlajomulco de Zúñiga se inhabilitó una más en el ejido Santa Anita, y en Atotonilco El Alto se detectó otra en las inmediaciones de Milpillas.

Las seis tomas fueron inhabilitadas y el Ministerio Público Federal continúa con las investigaciones correspondientes.

La FGR hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos de forma anónima. (Por Edgar Flores Maciel)