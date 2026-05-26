La Fiscalía General de la República abrió cuatro carpetas de investigación tras el aseguramiento de seis tomas clandestinas de hidrocarburo en los municipios de Tala, Tlajomulco de Zúñiga y Atotonilco El Alto.
Los hallazgos fueron reportados por personal de Seguridad Física de Pemex en el poliducto Salamanca-Guadalajara. En Tala se localizaron cuatro tomas en el tramo Castillo-Zapopan, cerca del poblado San Isidro Mazatepec. En Tlajomulco de Zúñiga se inhabilitó una más en el ejido Santa Anita, y en Atotonilco El Alto se detectó otra en las inmediaciones de Milpillas.
Las seis tomas fueron inhabilitadas y el Ministerio Público Federal continúa con las investigaciones correspondientes.
La FGR hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos de forma anónima. (Por Edgar Flores Maciel)
Aseguran seis tomas clandestinas de hidrocarburo en tres municipios de Jalisco
La Fiscalía General de la República abrió cuatro carpetas de investigación tras el aseguramiento de seis tomas clandestinas de hidrocarburo en los municipios de Tala, Tlajomulco de Zúñiga y Atotonilco El Alto.