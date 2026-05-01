Como parte de los acuerdos alcanzados con la Unión Europea, se creó un fondo por cien mil millones de pesos para que las empresas del Viejo Continente inviertan en nuestro país, así lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sobre la inversión de, o el fondo que pone disponible la Unión Europea para Invertir en México, no es que nos den un crédito, no tiene que ver con eso, quiere decir que la Unión Europea a sus empresas, empresas europeas, les pueden dar un crédito de un fondo especial para poder invertir en México. Entonces, si una empresa de origen europeo quiere invertir en México se le da un apoyo por parte de la Unión Europea. Entonces eso fortalece las inversiones en México y son un monto muy significativo, cerca de cien mil millones de pesos”.

Por otro lado, la Primera Mandataria celebró el récord histórico de inversión extranjera directa durante el primer trimestre del año y el superávit comercial impulsado por el crecimiento acelerado de las exportaciones. (Por Arturo García Caudillo)