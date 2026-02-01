La Fiscalía de Jalisco desarticuló una red dedicada al desmantelamiento de motocicletas con reporte de robo en el municipio de Lagos de Moreno, tras un operativo que incluyó dos cateos en la colonia Villas del Sol.

Las investigaciones se originaron a partir de una denuncia anónima que condujo a agentes ministeriales a un taller mecánico ubicado sobre la avenida del Sol. En ese punto fueron aseguradas 18 motocicletas, varias de ellas con reporte de robo y con alteraciones en pintura y estructura, además de la detención en flagrancia de dos hombres.

Derivado de este aseguramiento, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial para intervenir un segundo domicilio en Villas del Sol III. El cateo se realizó el pasado 3 de febrero con apoyo del Ejército Mexicano y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

En el inmueble se aseguraron dos cuadros de motocicleta con serie alterada, dos envoltorios con material con características similares a droga y dos pipas de cristal. (Por Edgar Flores Maciel)