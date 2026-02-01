Integrantes de la Comunidad Indígena de Mezquitán bloquearon este miércoles la carretera a Saltillo, a la altura de la calle 16 de Septiembre, para exigir a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el pago por terrenos comunales afectados por la ampliación de la vialidad.

Los manifestantes señalaron que esperan una indemnización desde hace 22 años, pese a que, afirmaron, los juicios promovidos han sido favorables. Indicaron que el adeudo se mantiene desde 2004 y que, aunque el año pasado se realizó un nuevo avalúo, no han recibido respuesta oficial ni avances en el proceso.

La movilización generó severas afectaciones viales, aunque se desarrolló en todo momento de manera pacífica. Tras entablar diálogo con personal de Gobernación, los inconformes se retiraron de forma temporal, pero advirtieron que retomarán las protestas la próxima semana si no se alcanza una solución. (Por Edgar Flores Maciel)