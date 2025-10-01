Elementos de la Policía del Estado aseguraron tres vehículos con reporte de robo, un fusil de asalto y equipo táctico en el municipio de Teocaltiche.

Durante un recorrido de vigilancia en la colonia Maravillas, los agentes detectaron a varios sujetos que abandonaron los automóviles y huyeron hacia una zona despoblada.

Entre las unidades aseguradas se encuentran una Chevrolet Tahoe robada con violencia en Aguascalientes, una Nissan Xtrail sustraída en Encarnación de Díaz y una Chevrolet Traverse robada en Lagos de Moreno.

En su interior se localizaron cargadores para rifles AK-47 y AR-15, cartuchos útiles, un chaleco táctico y ponchallantas.

Todo el material y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que realizará las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)