La Universidad de Guadalajara dio el banderazo de salida a nuevas unidades articuladas de transporte público que conectarán el Parque Revolución con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

El recorrido incluye una parada en la Central Camionera de Zapopan, donde los estudiantes podrán transbordar a otra unidad que ingresará directamente al campus.

Con esta ampliación, la UdeG busca mejorar la movilidad universitaria, ampliar la cobertura de rutas existentes y reducir los tiempos de espera para la comunidad estudiantil.