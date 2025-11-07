Un importante golpe al narcotráfico se registró en el municipio de Tequila, donde elementos de la Policía Regional aseguraron y destruyeron 15 mil plantas de marihuana, con un peso aproximado de 1.5 toneladas.

El hallazgo ocurrió en un predio de la delegación Mitlán, junto a la carretera a Amatitán, donde los oficiales detectaron plásticos que cubrían vegetación. Al inspeccionar el sitio, encontraron un cultivo de 50 por 50 metros, con plantas de hasta metro y medio de altura.

Cerca de 9 mil ejemplares estaban en proceso de secado, colgadas en alambres. El decomiso, valuado en un millón de pesos en el mercado negro, equivale a unas 300 mil dosis que quedaron fuera de circulación.

El cargamento fue destruido conforme al protocolo, bajo la supervisión del Ministerio Público. (Por Edgar Flores Maciel)