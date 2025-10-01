Hoy comienza la acción de la jornada 17 del Torneo Apertura, última fecha de la Liga MX y estará en juego el último pase a la fase final, que lleva al Play In.

Serán 3 encuentros. El primero a las 19:00 horas, Bravos recibe a los Gallos Blancos. Juárez goleando y si Chivas pierde, puede aún clasificar directo. Querétaro requiere el triunfo y esperar para ver si va a la fase final, pues tiene 17 unidades.

A las 9 de la noche, Tijuana ya con el pase seguro al Play In recibe a los Rojinegros del Atlas, que con 17 puntos, están obligados a ganar y esperar una combinación de varios resultados para avanzar.

El técnico Diego Cocca habló sobre ello, incluso dice que aún no es un hecho que siga el próximo torneo.

“Esto es muy fácil, cuando lo único que te sirve ganar, somos todos valientes, hay que ser inteligentes, vamos a buscar ganar el partido, vamos a hacer lo que venimos haciendo desde que llegamos y lo que prometimos; ver de qué manera con nuestras herramientas podemos ir a Tijuana y sumar, y como lo decía, llego hasta el final, cuando termine todo, o sea analizaremos y si seguiremos el torneo que viene”.

El otro juego de hoy es el ya eliminado Mazatlán Vs Necaxa, donde los Rayos con 16 unidades siguen con vida matemáticamente en busca de ese lugar 10 de la clasificación, que hoy en día tiene Pumas con 18 puntos y que mañana enfrenta al Cruz Azul. (Por Martín Navarro Vásquez)