Un hombre de aproximadamente 27 años fue asesinado a tiros la noche de este lunes en la colonia Paraísos del Collí, en el municipio de Zapopan.

La agresión ocurrió sobre la prolongación avenida Guadalupe, cerca de su cruce con avenida Las Torres, donde la víctima quedó tendida sobre la vía pública.

Tras recibir reportes de detonaciones de arma de fuego, policías y paramédicos acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, quien presentaba al menos tres impactos de bala.

Durante el procesamiento de la escena, peritos aseguraron seis casquillos percutidos de arma corta como parte de las investigaciones.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados, los presuntos responsables serían dos hombres que escaparon a bordo de una motocicleta tras cometer el ataque.

La zona permaneció resguardada mientras personal ministerial realizaba las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio. (Por Edgar Flores Maciel)