La cantante Celine Dion anunció una nueva serie de 10 conciertos en París para mayo de 2027, ante la alta demanda registrada para sus presentaciones programadas a partir de septiembre de este año.

Las nuevas fechas buscan atender a los miles de seguidores que no lograron adquirir boletos para los 16 conciertos previstos en la capital francesa.

El anuncio forma parte del esperado regreso de la artista a los escenarios, luego de una ausencia de seis años marcada por problemas de salud relacionados con el síndrome de la persona rígida.

Dion retomó gradualmente su actividad pública tras su destacada actuación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. (Por Katia Plascencia Muciño)