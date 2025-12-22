Fueron asesinados dos hombres y dos mujeres en el interior de su hogar en el municipio de Chilapa, Guerrero; una de las personas ejecutadas era agente de la Policía Ministerial.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo, extraoficialmente, se habla de que una mujer más resultó herida durante el ataque. Una de las víctimas fue identificada como Josefina “N”, quien perteneció a la Policía Ministerial.