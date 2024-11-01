Durante los próximos cuatro años, el gobierno de México tiene como prioridad impedir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos y disminuir los homicidios en este sector de la población.

De acuerdo con el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030, este es uno de los principales ejes de trabajo y tiene como objetivo proteger a los menores contra las violencias que enfrentan en los entornos donde se desarrollan.

Para lograr estos objetivos, el gobierno implementará una estrategia integral que incluya acciones en los municipios donde más se presenta este fenómeno.