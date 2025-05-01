Dos hombres, de 44 y 27 años, fueron asesinados a balazos en la Colonia Fovissste Miravalle, en Tlaquepaque.

El ataque se reportó en el cruce de Andrés Mazariegos y Luis Monroy, tras alertas por detonaciones de arma de fuego.

En el sitio se localizó un revólver calibre .32 junto a uno de los cuerpos y un artefacto explosivo, que fue asegurado.

De manera preliminar, autoridades no descartan que el doble homicidio se originara tras una riña vecinal.

El Ministerio Público ya investiga el móvil de los hechos.