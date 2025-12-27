El diario The Wall Street Journal señaló que México resultó el ganador inesperado del aumento de aranceles impulsado por la administración de Donald Trump.

Destacó que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron este año, lo que permitió llenar el vacío dejado por productos chinos gravados con impuestos más alto.

Entre enero y noviembre, las exportaciones manufactureras mexicanas a la Unión Americana aumentaron casi nueve por ciento, mientras que otros productos crecieron 17 por ciento.

El medio subraya que cerca del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas siguen libres de aranceles y que el comercio bilateral apunta a un récord cercano a 900 mil millones de dólares.