Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en el Centro de Tonalá, tras un ataque directo registrado en el cruce de las calles Independencia y Allende.
Paramédicos confirmaron la muerte de la víctima en el sitio, mientras que un hombre y una mujer resultaron lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica en estado regular.
De acuerdo con testigos, los agresores escaparon a bordo de una motocicleta tras realizar varias detonaciones.
Autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y revisan cámaras de videovigilancia cercanas para identificar a los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)
Asesinan a hombre en el Centro de Tonalá; dos personas más resultan heridas
Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en el Centro de Tonalá, tras un ataque directo registrado en el cruce de las calles Independencia y Allende.