Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en el Centro de Tonalá, tras un ataque directo registrado en el cruce de las calles Independencia y Allende.

Paramédicos confirmaron la muerte de la víctima en el sitio, mientras que un hombre y una mujer resultaron lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica en estado regular.

De acuerdo con testigos, los agresores escaparon a bordo de una motocicleta tras realizar varias detonaciones.

Autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y revisan cámaras de videovigilancia cercanas para identificar a los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)