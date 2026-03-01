El discurso de defensa de la soberanía no debe servir para brindar impunidad a los corruptos, asegura el coordinador de los senadores de Morena, Clemente Castañeda Höeflich.

“Inaceptable la intromisión de cualquier fuerza extranjera en los asuntos que le atañen exclusivamente a las y los mexicanos, pero eso requiere de una respuesta con altura de miras, requiere entender que todo este discurso de la soberanía no puede ser, aunque no les guste, un escudo para perpetuar el pacto de impunidad en favor de quienes han traicionado al país por sus presuntos vínculos con el crimen organizado”.

No se deben minimizar las amenazas de Donald Trump, porque ya hay demasiadas señales de que está dispuesto a hacerlas realidad. Al mismo tiempo, exige al Gobierno Federal dejar de aventar distractores y a los cuatroteistas dejar de comportarse como “army’s” del gobernador con licencia Rocha Moya. (Por Arturo García Caudillo)