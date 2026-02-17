Un ataque directo se registró este martes por la mañana en el cruce de las calles Rincón de Guayabitos y Azucena en la popular colonia López Mateos en Tlaquepaque.

Un hombre, de 45 años, fue asesinado a tiros, a la llegada de los paramédicos municipales, quienes confirmaron el deceso, infirmaron que la víctima tenía por lo menos dos disparos directos y visibles: uno en el tórax y otro en el cráneo.

Los vecinos de la zona refirieron haber escuchado una discusión a gritos y luego las detonaciones, sin embargo de los atacantes no se tuvieron pistas.

Hasta el momento el hombre ansiando no ha sido reconocido cómo habitante de la colonia López Mateos. (Por Gustavo Cárdenas)