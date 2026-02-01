La bancada de Morena en el Congreso de Jalisco, coordinada por Miguel de la Rosa, anunció que no habrá más “cortesía política” con Movimiento Ciudadano ante el presunto incumplimiento de acuerdos legislativos.

En respuesta, el coordinador parlamentario emecista, José Luis Tostado, aseguró que su grupo mantiene disposición al diálogo y al trabajo conjunto.

“De nuestra parte diálogo, cortesía, amabilidad, afecto, aprecio, y todo el trabajo que se requiere y se requiere mucho para resolver algunos temas que tenemos pendientes y el resto de los temas que se manejarán en el resto de la legislatura. Es una legislatura donde apenas llevamos transcurrido una tercera parte, me parece que anticipar posiciones de distanciamiento no tiene ningún sentido en una legislatura que tiene tanto trabajo y lo vamos a resolver”.

El legislador sostuvo que no existe ruptura en el diálogo entre las fracciones.

Señaló que deberán tomarse el tiempo necesario para construir una reforma judicial que garantice los mejores perfiles para ese poder en el Estado. (Por Marck Hernández)