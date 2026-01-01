Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado de un disparo en la sien en un terreno despoblado, ubicado sobre Camino al Vado, en la colonia Haciendas de Tonalá.

Vecinos habían alertado sobre un sujeto armado que merodeaba la zona, por lo que policías municipales realizaron un recorrido sin localizarlo.

Minutos después de las 20:00 horas, llamadas al 911 reportaron el hallazgo del cuerpo entre montículos de arena.

Autoridades presumen que el individuo observado previamente sería el responsable, quien habría aprovechado la escasa iluminación y vigilancia del lugar para cometer el crimen. (Por Edgar Flores Maciel)