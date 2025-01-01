Alex Ubago, cuyo nombre real es Alejandro Martínez de Ubago, es un cantautor español nacido el 29 de enero de 1981 en Vitoria-Gasteiz, País Vasco.

Alcanzó la fama a principios de los 2000 con su estilo de baladas románticas y letras emotivas.

Su álbum debut, “Qué pides tú?” (2001), incluyó éxitos como “Sin miedo a nada” y “A gritos de esperanza”, los cuales se convirtieron en himnos del pop romántico en español.

A lo largo de su carrera, Ubago ha colaborado con artistas como Amaia Montero y Lena Burke, y ha publicado varios discos que han recibido el favor del público y de la crítica.

Su característica voz y la honestidad de sus letras lo han posicionado como uno de los cantautores más representativos de la música pop en habla hispana.