Un hombre de 47 años fue asesinado a balazos en la colonia Miguel Hidalgo, de Guadalajara, a unos metros de un cuartel policial y frente a sus familiares.

El ataque ocurrió en el cruce de Pablo Valdés y Gaza, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima para dispararle y después huir.

De acuerdo con paramédicos que lo atendieron en el lugar, el hombre presentaba heridas de bala en el rostro y el pecho.

Familiares descartaron que se tratara de un intento de robo.

Pese a la cercanía con la base policial y a que se contaba con características de los presuntos responsables, no se reportaron detenciones. (Por Edgar Flores Maciel)