La Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue atacada con dos drones, lo que provocó un incendio y daños materiales menores.
El incidente ocurre en medio de la escalada regional tras los ataques de Estados Unidos y Israel contra Irán.
La sede diplomática pidió a sus ciudadanos resguardarse y revisar alertas de seguridad.
Embajada de EU en Riad sufre ataque con drones; no reportan heridos
La Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue atacada con dos drones, lo que provocó un incendio y daños materiales menores.