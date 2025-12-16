Un joven de aproximadamente 25 años fue asesinado a balazos al interior de su domicilio, luego de que sujetos armados irrumpieran de manera violenta para atacarlo, en la colonia Buenos Aires de San Pedro Tlaquepaque.

El hecho ocurrió en el cruce de Torrecillas y Presidentes.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron tras el reporte, pero confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y tenía al menos siete impactos de arma de fuego en el cuerpo.

Los agresores escaparon del lugar antes del arribo de las autoridades.

Policías municipales acordonaron la zona para preservar indicios y dieron aviso al Ministerio Público, en espera de peritos para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones. (Por Edgar Flores Maciel)