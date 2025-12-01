Estados Unidos realizó tres ataques contra igual número de embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico, cerca de Colombia, como parte del operativo Lanza del Sur.

Las autoridades estadounidenses informaron que en la acción murieron ocho tripulantes y difundieron un video del operativo.

La intervención se suma a otras operaciones marítimas en la región, particularmente en el Caribe, enmarcadas por Washington en el combate al tráfico de drogas.