Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue asesinado con un tiro de gracia y localizado la mañana de este lunes en calles de la colonia Santa Rosa, en el municipio de Tonalá.

El hallazgo ocurrió al final de la calle Marcos Lara, en su cruce con Guamúchil, donde vecinos reportaron la presencia de una persona inconsciente. Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y tenía una herida de bala en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Verde corroboraron el fallecimiento. Ningún habitante del área refirió haber escuchado detonaciones, por lo que personal de la Fiscalía del Estado procesó la escena en busca de indicios o evidencias que permitan identificar a los responsables, quienes hasta el momento permanecen prófugos.

El cuerpo fue identificado por familiares una hora después y trasladado al Servicio Médico Forense para continuar con los procedimientos legales. Como parte de las investigaciones, se revisarán cámaras de videovigilancia cercanas al sitio del hallazgo. (Por Edgar Flores Maciel)