Con a un cuadrangular de 3 carreras de George Springer en la séptima entrada, los Azulejos de Toronto remontaron la pizarra para derrotar 4-3 a Seattle y avanzan a la Serie Mundial por primera ocasión desde 1993, donde enfrentarán a los Dodgers de los Ángeles. a partir del viernes.

Vladimir Guerrero de los Azulejos fue nombrado MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y comentó.

“Me siento muy bien, muy orgulloso, me siento super contento de que vamos a jugar la Serie Mundial. Fue una gran emoción, pero creo que lo primordial fue que en ese inning yo bajé y me arrodillé en el pasillo y le estaba pidiendo a Dios el poder ganar este juego y yo creo que me bendijo con eso y me escuchó”

El catcher Alejandro Kirk se fue de 4-1 con 2 ponches y será el único pelotero mexicano que participará en la pelea por el título de las Grandes Ligas en el llamado “Clásico de Otoño” que inicia el próximo viernes en Toronto. (Por Manuel Trujillo Soriano)