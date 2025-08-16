Un hombre fue asesinado en el cruce de Gobernador Curiel y Francisco Silva Romero, en la colonia Lomas del Cuatro, de Tlaquepaque.

Policías municipales acudieron tras un reporte de disparos y encontraron a la víctima herida de bala junto a un comedor comunitario. Servicios médicos intentaron auxiliarlo, pero falleció en el sitio.

Testigos indicaron haber visto huir a los agresores en un vehículo negro.

La Fiscalía del Estado abrió una investigación y levantó indicios en la escena del crimen.