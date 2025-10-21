Víctor Daniel Velásquez Castillo, subdirector de Seguridad Pública del municipio de Indaparapeo, Michoacán, perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado.
El atentado ocurrió sobre la carretera Morelia-Maravatío, en el tramo ubicado entre las poblaciones de San Isidro y San Lucas.
El reporte preliminar indica que Velásquez Castillo fue agredido a tiros mientras conducía su vehículo particular, lo que provocó que su vehículo volcara.
El cuerpo de Víctor Daniel Velásquez tenía impactos de bala y fue encontrado al exterior del automóvil.
Asesinan al subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Michoacán
