Este viernes 24 de octubre se inaugurará en el Musa de la UdeG la exposición Ceguera Voluntaria de la escultora Claudia Rodríguez, quien con esta intenta visibilizar la desaparición de personas, particularmente con lo que sucedió en el Rancho Izaguirre, el cual sirvió como campo de reclutamiento forzado de jóvenes.

“Lo que van a ver es un asunto escultórico de ropa hecha a base de yeso, cemento, barro, algunas otras prendas de otros materiales, está todo situado en el piso, replicando esta imagen que vimos”.

Claudia Rodríguez indica que la exposición de Ceguera Voluntaria nace tras ver las primeras imágenes del Rancho Izaguirre, de ropa amontonada y 400 pares de zapatos de jóvenes desaparecidos. Se inaugurará a las siete de la tarde y la entrada es gratuita. (Por Gricelda Torres Zambrano)