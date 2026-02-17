Previo a su extinción, la Auditoría Superior de la Federación, fiscalizó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y confirmó la presunta comisión de actos de corrupción.

La Auditoría encontró viajes no justificados por parte de las y los comisionados del INAI, la presunta entrega de “moches”, e irregularidades en contratos de servicios de limpieza, y que presuntamente generaron daños al erario por un total de 7 millones 356 mil pesos.

De acuerdo con la fiscalización, se identificaron servidores públicos que utilizaron recursos humanos para fines distintos a los establecidos en la normativa aplicable al INAI.