Trabajadores de una empresa de traslado de valores fueron asaltados por cinco sujetos que viajaban en motocicletas en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y a quienes les habrían quitado objetos con un valor mayor a los tres millones de pesos.

Uno de los empleados de la empresa Proseval declaró a las autoridades que realizaría la entrega de un paquete, cuando se aproximaron tres motocicletas cuyos tripulantes le exigieron la bolsa.

Los sospechosos que vestían de negro presuntamente traían armas de fuego que tenían silenciadores, tras arrebatarle el paquete, huyeron.