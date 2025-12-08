Los 16 aspirantes a magistradas del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco acudieron este lunes al Congreso del Estado para presentar el examen práctico, como parte del proceso de evaluación previo a su eventual designación.

De acuerdo con la diputada Adriana Medina Ortiz, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, esta fase forma parte del calendario que busca concretar los nombramientos a más tardar el quince de diciembre.

“El CPS es el que lleva el tema… estará con el comité evaluador donde las universidades de Jalisco estarán tomando ahora sí las definiciones con base en los promedios tanto del práctico como del teórico para pasarnos el listado”.

Medina Ortiz añadió que permanece vigente una suspensión que impide cubrir una de las magistraturas, correspondiente al espacio que ocupaba el ex presidente del Supremo Tribunal, Daniel Espinosa Licón. (Por Marck Hernández)