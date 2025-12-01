La Comisaría de Seguridad de Guadalajara inició el Operativo Navideño con el despliegue de unos mil policías para reforzar la vigilancia en el Centro Histórico y las principales zonas comerciales durante diciembre.
El dispositivo priorizará colonias de alta afluencia y puntos como San Juan de Dios, Medrano y Plaza Fórum.
Además del monitoreo con cámaras y drones del C5, se mantendrá comunicación directa con comerciantes para agilizar la atención de emergencias.
La corporación también activó el programa Traslado Seguro para acompañar operaciones bancarias y lanzó la campaña “Nos Toca Regalar”, que recolecta juguetes y cobijas para niñas y niños del municipio.
Guadalajara despliega policías por inicio del Operativo Navideño
