Paraguay organizará por primera vez los Juegos Panamericanos. La ciudad de Asunción fue elegida este viernes en la asamblea general de Panam Sports realizada en Santiago de Chile, como sede de los Juegos del año 2031, al recibir apoyo de la mayoría de los Comités Olímpicos del continente.

La capital de Paraguay ganó la elección para albergar la edición XXI con un total de 28 de los 52 votos contabilizados.

Asunción consiguió ser sede tras haber demostrado su capacidad y organizar con éxito este año de los Juegos Panamericanos Junior. Los Juegos del 2027 tendrán como sede Lima, Perú. (Por Martín Navarro Vásquez)