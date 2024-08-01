Los primeros años de vida son muy importantes para evitar problemas de salud mental, asegura Miguel Angel Torres Tijanero, jefe del servicio de Paidopsiquiatría del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.

“Una de las condiciones que más vemos en el servicio de Paidopsiquiatría, lamentablemente sigue siendo el maltrato de todo tipo. Todos los días llegan niñas, niños y adolescentes con un desamor importantísimo. Creo que hablar y decir salud mental es algo urgente que necesitamos y también, poder y convencer y acompañar a esas mamás y esos papás sobre que existen psicólogas, psicólogos y terapias para prepararse para este tránsito y poder empezar a leer material de cómo criar a un niño en los primeros tres años”.

La prevención de los problemas de salud mental se da en los primeros años de vida, con los cuidados amorosos de los límites, sentencia Torres Tinajero. El paidopsiquiatra, indica que las patologías se desencadenan alrededor de los 14 años. (Por Gricelda Torres Zambrano)