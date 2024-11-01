Un hombre de 44 años fue asesinado a balazos en el cruce de Jorge del Moral y Soledad Calleja, en la colonia Obeliscos de Guadalajara, donde sujetos armados lo atacaron poco después de que salió de su domicilio.

Durante la agresión, un hombre de 51 años que pasaba por la zona recibió un disparo en la espalda y logró refugiarse antes de ser trasladado por familiares a recibir atención médica.

En la escena, la Policía municipal localizó una decena de casquillos y varias ojivas, mientras testigos ofrecieron versiones encontradas sobre la huida de los agresores, ya sea a pie o en vehículo y motocicleta.

La zona quedó asegurada a la espera de la Fiscalía, que abrió la investigación. (Por Edgar Flores Maciel)