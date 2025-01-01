Elementos de la Policía de Tlaquepaque localizaron en la Nueva Central Camionera a un adolescente de 17 años cuyo viaje desde Michoacán fue reportado por su madre, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda.

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia se identificó el momento en que descendió del autobús y personal operativo acudió para asegurar su integridad.

Tras entrevistarlo, el menor confirmó que se trasladó por decisión propia para alejarse de problemas familiares, por lo que se descartó cualquier indicio de delito o reclutamiento forzado.

El joven permanece bajo resguardo mientras se coordina su entrega a la madre. (Por Edgar Flores Maciel)