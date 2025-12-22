Un ataque armado registrado en el exterior de un bar dejó un saldo de tres personas muertas y una más lesionada en la colonia Francisco Villa, en el municipio de Tonalá, informó la Fiscalía del Estado.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, detalló que la agresión habría estado dirigida contra una mujer conocida como “la güera”, quien se encuentra entre las víctimas mortales.

“Llegaron aparentemente cuatro sujetos encapuchados con arma de fuego, preguntaron, llegaron buscando a una tal güera, creo que era una de las víctimas. Y los victimaron a ella, a otros dos y una persona que también estaba ahí resultó lesionada. Todavía estamos en esa parte de las investigaciones, es la información que tenemos ahorita de momento, más adelante vamos a ver a qué era lo que se dedicaba”.

El fiscal agregó que ya se tiene identificado al menos un vehículo que presuntamente participó en la agresión, como parte de las líneas de investigación que continúan en curso. (Por Marck Hernández)