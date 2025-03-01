Tonalá, Tlaquepaque y Guadalajara serán los municipios más afectados con el mega corte que realizará el SIAPA el próximo 3 de enero en 892 colonias de la Zona Metropolitana.

El organismo explica que hará obras de mantenimiento en la infraestructura hidráulica, como la intervención en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, la cual de no realizarse, corre el riesgo de colapsar, generando una inminente afectación mayor.

El SIAPA advierte que suspenderá el servicio en las zonas que abastecen desde las plantas potabilizadoras No. 1 “Miravalle” y No. 2 “Las Huertas” a 205 colonias de Guadalajara, 65 de Zapopan, 247 de San Pedro Tlaquepaque y 375 colonias de Tonalá.

De igual manera, se registrará una interrupción para los municipios de Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán.

Con esto, asegura el SIAPA, no será necesario un nuevo corte en Semana Santa. (Por Gricelda Torres Zambrano)