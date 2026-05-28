Saldo de tres adultos muertos y tres menores lesionados deja un ataque armado registrado dentro de una vivienda del fraccionamiento Bosques del Sur, en la ciudad de Colima.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, el atentado ocurrió luego de reportes por detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al domicilio, autoridades localizaron sin vida a dos mujeres y un hombre, además de tres niños heridos de uno, nueve y doce años, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

Versiones extraoficiales señalan que varios hombres armados irrumpieron en la casa y dispararon contra la familia.