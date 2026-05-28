Finalmente será inaugurada la planta de moscas estériles para combatir el gusano barrenador, así lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum, quien de paso pide mantener la limpieza para evitar contagios.

“Ya va a estar lista la fábrica de moscas en Chiapas. Yo creo que la vamos inaugurar después del 20 de junio vamos a ir a inaugurar la planta. Eso va a ayudar muchísimo al control. Sí, hay que acercarse a los médicos. ¿Cómo llega o cómo llega a ocurrir? Por una herida mal tratada, que no se limpia. Entonces, con limpiar la herida es suficiente. Entonces hay que ir con el médico, para poder revisar en caso de que haya esta situación y hay información permanente para que, si tienes una herida siempre garantiza que la herida esté limpia para evitar cualquier llegada del gusano”.

El complejo de bioseguridad estará ubicado en Metapa de Domínguez, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala y tendrá capacidad para la producción de hasta cien millones de moscas estériles por semana. (Por Arturo García Caudillo)